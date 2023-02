Sansepolcro incrollabile Va sotto e vince nel finale

SANSEPOLCRO

2

LAMA

1

SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Quadroni (63’ Braccini), Locchi, Essoussi, Valori (80’Priorelli), Brizzi (63’ Mariotti). All. Armillei

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Cappellacci, Petricci (81’ Bartolucci), Mambrini, Orlandi (73’ Bartolini), Proietti, Marinelli (61’ Mariucci), Bartoccini, Bruschi. All. Tomassoli.

Arbitro Polidori di Terni

Reti: 70’Bartoccini, 77’ Valori, 79’ Essoussi. Note: Ammoniti Quadroni, Pedrelli, Nuti Petricci e Mambrini

SANSEPOLCRO – Una bella cornice di pubblico ha seguito un match che il Lama stava ben gestendo ma che il Sansepolcro ha vinto. Bartoccini, ex di turno, porta in vantaggio i bianconeri umbri, dando la speranza ai tifosi giunti al Buitoni, di vincere il primo derby esterno. Un altro ex, Valori, ristabilisce le sorti con un gran gol. E alla fine ci pensa Essoussi a risolvere su rigore la partita. Nella prima parte di gara una traversa per Bartoccini ed una per Croce, ma vediamo le reti: al 70’ Bartoccini, tra i migliori, trova un bel gol dalla distanza. Passano sette minuti ed un servizio di Braccini per Valori, mette quest’ultimo a segnare una gran rete. Poi il rigore: c’è un fallo prima su Mariotti che regge l’urto, poi su Pedrelli con l’arbitro, a due passi. Essoussi trasforma il penalty. E intanto ecco la notizia attesa dai tifosi: oggi dovrebbe arrivare la firma di Filippo Passeri. Un’altra buona punta, di ritorno in città.

Fabio Patti