Sansepolcro: i segreti del triplete Calcio, basket e volley da sogno

Basket, calcio, pallavolo: tre squadre vincenti in una cittadina con poco più di quindicimila abitanti. Il magico "triplete", o tripletta che dir si voglia, si è concretizzato proprio a Sansepolcro con la Dukes Basket, il Vivi Altotevere e la New Volley. Le squadre promosse saranno premiate nella "Notte dei Campioni" in programma sabato 24 giugno.

Ma andiamo con ordine. Inizia la Dukes che dalla serie D è passata in C: giorno fatidico, il 30 aprile. Dopo un braccio di ferro con Colle Val d’Elsa, i ragazzi di Mameli e Lucifero sono riusciti a conquistare la C. Sugli scudi tutti, il presidente Allegrini, il ds Corvina, ma in particolare l’ala, l’americano Nicholas Schilitzer, capocannoniere del campionato. Ora, ciliegina sulla torta, dopo l’europeo Social Olympics, dopo il 13° Memorial giovanile, Barbagli, è arrivata la convocazione per i mondiali di Berlino, nel Torneo dedicato ai Social Olympics, di Fabrizio e Francesco Magrini. Rappresenteranno la Dukes dal 17 al 25 giugno e saranno ufficiali di campo, unici italiani a essere selezionati.

Dalla pallacanestro al calcio. La promozione in serie D, torneo che si addice a Sansepolcro, è arrivata grazie a una coppia vincente, formata da mister Armillei (nella foto) e il ds Monni, ma anche a una squadra tutto cuore che ci ha creduto fino alla fine. Il 7 maggio, dopochè i pronostici davano i bianconeri verso i play off nazionali, è tornata in serie D. Battendo Foligno per 2-1 con il pari dell’Ellera in casa con la Narnese, il sogno si è avverato ed è stata l’apoteosi di un pubblico che, proprio il 7 maggio, ha potuto festeggiare un ritorno in D fortemente voluto.

E’ stato un braccio di ferro con l’Ellera fino all’ultima giornata, ma la squadra, i tifosi, la dirigenza con in testa il presidente Lacrimini e il dg Guerri, hanno cercato e voluto fino in fondo. Ora, a chiudere la tripletta, c’è la New Volley Sansepolcro che la B l’aveva conquistata lo scorso anno, ma per motivi federali, le vincenti in Umbria non erano ammesse. Dopo un campionato estenuante, chiuso al terzo posto, c’è stata la lotta per la B. Prima è caduta Monteluce, poi Narni, quindi Spoleto nella finalissima. La sequenza: un successo della New Volley per 3-1 in casa, vittoria spoletina nel match di ritorno per 3-2, quindi gara tre davanti a circa mille spettatori, al Palasport di Sansepolcro vinta per 3-2. Al presidente Celli, gli allenatori Rossi e Torelli, i complimenti di tutta la comunità per aver dato questa ulteriore soddisfazione a Sansepolcro.

Fabio Patti