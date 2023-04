Sansepolcro col fiato sospeso L’Ellera può allungare in vetta

Il braccio di ferro tra Ellera e Sansepolcro continua. Ovvio che un successo a Terni contro l’Olympia Thyrus, domenica quando il Sansepolcro (nella foto Adnane Essoussi) riposerà, aprirebbe ai corcianesi la strada verso la serie D. Altrimenti tutto si potrebbe decidere all’ultima giornata il 7 maggio. Attualmente le due squadre sono in perfetta parità, 62 punti. Chi arriva secondo salta i playoff e in seguito giocherà con la vincente dei playoff del girone B di Eccellenza Toscana, le semifinali domenica in gara unica: Castiglionese- Pontassieve e Colligiana-Zenith. La finale il 7 maggio.