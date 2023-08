Sansepolcro, caccia al bomber

L’amichevole con la Lazio Primavera se ne è andata e di fronte c’è il prossimo triangolare del Sansepolcro. La Nuovarredo Cup, triangolare di venerdì al Buitoni, che vedrà di fronte Sansepolcro, Arezzo e Virtus Francavilla. Il torneo si svolgerà con la formula delle tre gare da 45 minuti. La prima alle 18 vedrà il Sansepolcro contro la Virtus Francavilla. La seconda alle 19 con il Francavilla che affronterà l’Arezzo, mentre la terza, alle 20, vedrà il Sansepolcro sfidare gli amaranto.

La difesa, dopo la prima uscita con i giovani della Lazio, sembra ben assestata. Con l’esperimento di Pedrelli centrale difensivo, ha visto che oltre Giulio Corini, in questo ruolo, può contare anche su Carnicelli e sul serbo Sekulic.

La rosa dispone poi di Mariucci abituato a queste coperture a Città di Castello. In mezzo ci sono diversi giovani, un elemento in più non guasterebbe. Davanti dopo il forfait dello sloveno Vekic per non gravare il gioco sugli attuali avanti bianconeri e sul 39enne Essoussi. (nella foto i nuovi arrivati Antonio Simeone e Giacomo Pauselli).

F.P.