Sansepolcro: battere il Foligno può non bastare per la D

di Fabio Patti

Una sola prerogativa per il Sansepolcro: battere il Foligno. Solo così la squadra di Armillei potrà sperare di vincere il campionato ed accedere in serie D, augurandosi che la Narnese, al Fioroni di Ellera, possa almeno pareggiare. Questo sperano gli sportivi bianconeri che alle 15,30 oggi si sistemeranno sulle gradinate e le tribune del Buitoni, augurandosi di vedere la compagine bianconera vincere e che buone notizie possano arrivare da Ellera. Non sarà facile, questo è vero, da una parte una Narnese che vuole evitare i play out, ha perso fuori solo a Lama e Pontevalleceppi, dall’altra il Foligno, che all’andata al Blasone ne beccò 5 dai bianconeri di Armillei, che vuole allontanare lo spettro retrocessione diretta in Promozione e conquistare i play out. L’unico caso di spareggio potrebbe essere possibile solo se l’Ellera perde in casa con la Narnese e il Sansepolcro pareggia al Buitoni con il Foligno.

"Inutile stare a girarci intorno – dice Armillei, tecnico bianconero – noi dobbiamo solo vincere e sperare in qualche guaio altrui". Tra le fila bianconere mancherà Burzigotti, capitano di tante battaglie, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione di Pontevalleceppi, ma Armillei è fiducioso. "In settimana ci siamo allenati con grande determinazione, l’ambiente e i ragazzi ci credono, per cui oggi dobbiamo solo vincere con l’apporto di un pubblico che è tornato importante al Buitoni". Ellera o Sansepolcro saliranno in serie D, mentre, tra le due, chi arriverà seconda eviterà i play off del girone ed accederà direttamente alla seconda fase, quella nazionale dove incontrerà la vincente della gara Pontassieve-Zenith Prato in gara di andata in terra toscana il 28 maggio ed il ritorno il 4 giugno. Chi vincerà sfiderà per un posto in serie D la vincente del raggruppamento laziale e sardo. Un campionato quindi ancora lungo per chi non ce la dovesse fare al primo colpo.

COSÌ IN CAMPO (ore 15,30)

: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Gorini, Nuti, Braccini, Locchi, Essoussi (nella foto), Valori, Mariotti.

All. Armillei.

FOLIGNO: De Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Abbate, Brunetti, Peppoloni, Bacchi, Giannò, Sias.

All. Cotroneo.

Arbitro: Panici di Aprilia.