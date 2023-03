Sansepolcro a Cannara Croce: "Vogliamo la D"

Uno dei pilastri del centrocampo bianconero. Quando non c’era se ne è sentita la mancanza. Parliamo ovviamente di Marco Croce che per un dolore alla schiena, una discopatia è rimasto fuori per alcuni turni dal team di Armillei. Nel derby con il Lama lo abbiamo rivisto ed ora continua il braccio di ferro con l’Ellera. "Siamo veramente lì – – dice – e speriamo di restarci sino alla fine. Ora dobbiamo dare tutto noi stessi e continuare a giocare in umiltà per arrivare all’obbiettivo che si chiama serie D. Partendo da Cannara dove domenica dobbiamo vincere".

Le tue condizioni? "Ora sono buone anche se per un paio di settimane non ho potuto allenarmi, adesso la discopatia all’ultima vertebra sembra non dare più fastidio e ci tengo molto a chiudere, questo torneo, in bellezza".

Un braccio di ferro che continua. "Ci auguriamo, anzi speriamo, di arrivare alo scontro diretto del 19 marzo ad Ellera nelle migliori condizioni e con una classifica favorevole".

Fabio Patti