Sangiovannese, vietato sbagliare Firicano: "Puntiamo sulle nostre doti"

SAN GIOVANNI

Azzurri oggi allo stadio romano di Montespaccato "Don Pino Puglisi" per cercare di chiudere il discorso salvezza. La Sangio troverà un ambiente molto caldo agonisticamente, perché i locali sono all’ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta.

Il tecnico Aldo Firicano commenta: "Non dobbiamo guardare la classifica, questa è una gara particolare, il risultato è determinante per loro, ma anche per noi. I ragazzi sono pronti, fortemente motivati. Occorre solo stare attenti e sfruttare al meglio il nostro gioco. Oggi non possiamo sbagliare". Firicano avrà quattro giocatori assenti: Rosseti e Zhar squalificati, D’Agosto e Poli infortunati.

COSI’ IN CAMPO (ORE 15)

MONTESPACCATO (4-3-3): Tassi; Pollace, Vitelli, Laziz, Lazazzera A.; Anello, Attili, Tataranno; Cali, Sayari, Bosi. A disposizione: Brusca, Mascella, Nanci, Garilli, Bruno, Fulvi, Ticak, Pesarin, Cerone.

All. Andrea Bussone.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi, Milani, Lorenzoni, Migliorini; Nannini, Sacchini, Cesaretti; Bellini; Vanni (nella foto), Atzeni. A disposizione: Palazzini, Miccoli, Borgogni, Nannoni, Dei, Sereni, Poli, Caprio, Giustelli.

All: Aldo Firicano

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa.

Giorgio Grassi