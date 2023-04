Sangiovannese, l’amarezza del capitano Rosseti "Il mio errore in avvio ha condizionato il match"

SAN GIOVANNI

"Il mio errore sull’intervento che ha causato il rigore ha condizionato la partita. Abbiamo cercato di rimediare, ma non ce l’abbiamo fatta. Si sono commessi troppi sbagli nei passaggi e nel segnare; le occasioni create non sono state poche. Il gol su rigore preso in avvio partita, ci ha sconvolto. Tenevo molto a fare risultato in vista della Pasqua e per chiudere il discorso salvezza".

Questo il commento del capitano della Sangiovannese, Niccolò Rosseti (nella foto), molto amareggiato e mortificato: "Tutto ha girato male – prosegue – Nel secondo tempo avevamo costruito varie palle gol, ma tutte incredibilmente sprecate, perfino sulla linea di porta. C’è molta delusione, speravamo in una sosta pasquale migliore".

Il capitano sul gioco della sua squadra aggiunge: "Va riconosciuto a loro la capacità di sapersi ben difendere. Una volta in vantaggio sono riusciti a crearci problemi negli affondi. Tuttavia, avevamo saputo creare loro grossi problemi con buone possibilità di segnare. Ma abbiamo sbagliato troppe conclusioni e tutto è svanito".

Forse nel derby che ha ridato fiato alle trombe biancorosse per una risorta maggiore speranza di salvezza, gli azzurri erano distratti… Perché tanti errori, sono cose che capitano sì nel calcio, ma sono più uniche che rare.

Sull’amarezza dei ragazzi di Aldo Firicano, anch’egli molto dispiaciuto, niente da ridire, come nel riconoscere che il Marzocco non era in sé. Sbagliare è cosa di tutti, ma non in quella maniera. La speranza è che la pausa pasquale faccia ritrovare agli azzurri, serenità ed ordine, dimenticando il bruttissimo loro derby, e rilanciarli con la loro reale capacità nel finale di campionato.

Per il quale mancano ancora quattro gare, due interne ed altrettante trasferte: Città di Castello-Sangio il 16 aprile, Sangiovannese-Serravezza il 23, Montespaccato-Sangio il 30 aprile, e l’ ultima al Fedini con la Mobilieri Ponsacco domenica 7 maggio.

