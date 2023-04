Sangiovannese, la rabbia di Firicano "Lo 0-3 un’ingiustizia: non molliamo"

SAN GIOVANNI

Sulla sentenza della Corte Federicale che ha condannato la Sangio allo 0-3 per quanto riguarda il caso delle porte basse, l’allenatore della Sangio Aldo Firicano ha detto: "Ne parlerò dopo l’odierna partita. Prima mi devo concentrare su Seravezza, che per noi adesso diventa di vitale importanza. Anche per questa ingiustizia noi vogliamo fare un numero di punti per stare fuori dalla mischia. Quindi giochiamo con una motivazione in più. Perché non è giusto che questi ragazzi vengano trattati così". Firicano aggiunge: "Contro il Seravezza, che è del nostro livello, è una gara difficile. Loro hanno in squadra il capocannoniere del campionato. Conteranno le motivazioni e noi ne abbiamo tantissime".

Il cannoniere del Seravezza Benedetti, sarà guardato a vista da Cesaretti e Rosseti. Firicano ha tutta la rosa disponibile. Farà variazioni in difesa e a centrocampo.

Come è noto, la vicenda delle porte potrebbe non essere conclusa.

La società del Marzocco sta infatti valutando in questi giorni se rivolgersi al Coni dopo che è stato accolto il ricorso del Grosseto e data persa per 0-3 la partita alla Sangio.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Cesaretti, Lorenzoni, Rosseti, Dodaro; Nannini, Sacchini, Atzeni; Bellini; Vanni, Boix. A disposizione: Palazzini, Milani, Migliorini, Miccoli, Senesi, Zhar, D’Agosto, Dei, Poli. All. Firicano.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagormarsini; Cavalli, Putzolu, Ivani, Camarlinghi; Mannucci, Masini M.; Bedini, Maccabruni, Monacizzo; Benedetti. A disposizione: Mariani, Vignozzi, Granaiola, Solabarrieta, Vietina, Maffei Em., Bresciani, Sorbo, Podesta. All. Amoroso.

Arbitro: Laganaro di Genova (Neroni-Carpinelli).

Giorgio Grassi