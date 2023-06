Sangiovannese, Bucciarelli, "Ufficializzeremo le operazioni più importanti"

"Tra questa e la prossima settimana ufficializzeremo le operazioni più importanti del nostro mercato". Risponde così il direttore sportivo Marcello Bucciarelli su come sarà il nuovo schema della squadra nel prossimo campionato e su cosa accadrà nei prossimi giorni per la costruzione dei singoli reparti della Sangiovannese.

Ad oggi è stato ufficializzato un solo arrivo, quello di Alessandro Massai, ma le operazioni che lo stesso Bucciarelli oltre a Morandini e Caleri stanno monitorando sono davvero tante e, da un momento all’altro, potrebbero concludersi con l’ufficialità di innesti. Il nome nuovo delle ultime ore è quello dell’ex numero uno del Montevarchi Andrea Giusti, classe 97, che Bencivenni vorrebbe anche in bianco azzurro dopo averlo avuto nell’esperienza triennale in terra aquilotta. È un portiere di sicuro affidamento; con la maglia rossoblu non solo ha vinto un campionato di Serie D ma ha difeso i pali anche nei successivi due tornei professionistici con trenta presenze nella stagione 2021-2022 e ventuno in quella successiva, dove però è arrivato a campionato inoltrato.

Con il ventiseienne di Agliana c’è stata una chiacchierata, al momento non è possibile sapere se la cosa andrà in porto anche perché lo staff tecnico del Marzocco, non ha ancora deciso se mettere in porta un giovane del 2004, che rappresenta sempre un rischio per quanto riguarda l’esperienza, oppure affidare il compito a un giocatore più "navigato" che costringerà, però, all’impiego di un under in più nel rettangolo di gioco.

Questa settimana, è attesa anche la risposta del centrocampista Samuele Sacchini, che la società ha confermato da tempo. Il classe 2002 ambisce a un torneo di serie C, aspirazione legittima per questo ragazzo autore di due campionati sicuramente all’altezza della situazione dopo alcune stagioni molto sfortunate alle spalle.

Massimo Bagiardi