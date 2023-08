Sangio verso il primo test Sabato arriva il Foiano

Proseguono senza infortuni gravi gli allenamenti della Sangiovannese che si sta preparando al prossimo campionato. Solo qualche acciacco derivante dagli enormi carichi degli ultimi giorni, Rosseti e compagni continueranno a lavorare in doppia seduta fino a sabato quando, alle 18, al Fedini arriverà il Foiano per il primo test di un certo spessore della stagione, dopo la sgambatura in famiglia di domenica.

La società è sempre alla ricerca di un under per coprire il ruolo di esterno basso mancino, ogni giorno potrebbe essere buono viste le tante trattative che Bucciarelli e Morandini, col benestare di Bencivenni, stanno portando avanti. Giusto quest’ultimo tassello, la rosa poi sarà praticamente al completo.