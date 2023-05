Sangio, ultimo atto Firicano verso l’addio Morandini sceglie

SAN GIOVANNI

Questa sera alle 20 si terrà il raduno di fine stagione della Sangiovannese. Una cena alla ‘Piscina Las Vegas’ sul Lungarno 7 Fratelli Cervi.

Dirigenti, personale addetto ai vari servizi, lo staff tecnico e medico e tutta la rosa dei giocatori saranno presenti. Atteso in particolare il tecnico Aldo Firicano (nella foto) la cui riconferma sembrava certa riconferma a metà campionato, ma le ultime dieci partite l’hanno messo in una situazione quanto mai critica.

Comunque, l’incontro fra lui e la società sarà decisivo, se il tecnico sarà presente al raduno.

Per domani è atteso un comunicato dove i dirigenti spiegheranno le decisioni prese. Già si sta pensando al suo sostituto, ma il direttore generale Giuseppe Morandini, cui spetta il compito della scelta del nuovo tecnico, su mandato dei massimi dirigenti, avverte: "Al momento non ho avuto contatti con nessun possibile allenatore degli azzurri della stagione 2023-2024. E ne spiego il motivo: la società dovrà fare prima il suo programma per la prossima stagione agonistica. Appena noti questi dati, mi muoverò. Ma al momento il taccuino è bianco. Ci sono varie cose da definire e programmare".

Giorgio Grassi