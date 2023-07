Sangio stringe le maglie Resta il nodo Sacchini

C’è tanta carne al fuoco nella Sangiovannese che sta plasmando l’organico in vista della preparazione fissata il 24 luglio al Fedini. Le ultime due ufficializzazioni, quelle di Timperanza e Cecconi, saranno accompagnate nei prossimi giorni da altre che completeranno lo schema a disposizione di Gabriele Bencivenni.

All’appello, per gli over, mancano una punta centrale e un difensore ma la società si sta guardando attorno anche per reperire qualche quota, oltre ai tanti promossi dal settore giovanile. In queste ore, peraltro, si scioglierà anche il nodo legato alla permanenza di Sacchini.

È previsto un incontro per prendere una decisione definitiva sul centrocampista del 2002 che ambisce a salire nei professionisti.

MB