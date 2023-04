Sangio, sentenza choc: porte basse, gara persa

di Massimo Bagiardi

Definirla doccia ghiacciata è fin troppo poco per quanto piovuto sulla testa della Sangiovannese e dei suoi tifosi. Non è questione di punto in più o in meno in classifica, in tanti alla luce dei precedenti accaduti negli anni passati pensavano e speravano ad una nuova bocciatura del ricorso che il Grosseto aveva presentato nei giorni scorsi alla Corte federale di appello sulla vicenda delle porte più basse di 10 centimetri e le linee di porta scavate. Così non è stato, i maremmani hanno visto accogliere tutte le proprie istanze ottenendo la vittoria per 3-0 e conquistando, al tempo stesso, due pesantissimi punti per la propria classifica vista la posizione occupata a ridosso dei play-out. Una sentenza che creerà un precedente, fino a oggi non c’erano stati altri casi finiti a favore della formazione reclamante, anche perchè l’arbitro – dopo l’intervento degli addetti – aveva dato l’ok per il via della partita.

Il campo, lo ricordiamo, aveva decretato l’1-1. Verdetto amarissimo, ancora di più è il commento di uno dei massimi esponenti azzurri, Marco Merli, avvicinato pochi istanti dopo la pubblicazione della sentenza: "Che cosa penso a caldo? Che viene voglia di smettere senza troppi indugi. Ci mettiamo passione, impegno e tanti soldi in questo contesto e veniamo ripagati con delle sentenze che non hanno veramente un senso logico. È stato creato un pericoloso precedente, eravamo fiduciosi che potesse nuovamente essere respinto il ricorso del Grosseto ma i poteri forti, ancora una volta, hanno evidentemente avuto la meglio. C’era già accaduto col Siena e ieri nuovamente, sono semplicemente stufo anche perché viene evidenziata una certa disparità di sentenze al cospetto di situazioni praticamente identiche. Ancora devo leggere le motivazioni, so che saranno pubblicate in queste ore ma poco importa ormai visto che la sconfitta è arrivata così come il punto in meno in classifica che, detta tra noi, può e non può cambiare la nostra graduatoria. Se ricorreremo al Coni? Sinceramente ancora non lo so, tanta è l’arrabbiatura al momento che non sappiamo se proseguire o meno su altre strade per far valere quelle che riteniamo le nostre ragioni. C’è già accaduto con Siena, spendemmo un sacco di soldi per vedere di ribaltare la sentenza e rimanemmo con un pugno di mosche in mano".

"Non ho molta voglia di buttarli via per andare contro i mulini al vento – conclude Merli – Si è andati contro il giudizio di un arbitro, del suo referto e di una sua ulteriore testimonianza chiesta proprio per avere un quadro più completo della situazione. Non so davvero cosa pensare, concentriamoci ora sul campionato, cerchiamo di chiudere come si deve la stagione e mettiamo da parte prima possibile questa brutta pagina di sport perché così la posso definire".

Domenica si torna naturalmente in campo, c’è il Seravezza al Fedini ma il morale senz’altro sarà sotto i tacchi.