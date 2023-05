Sangio salva per la classifica avulsa Merli è una furia: "Pronto a lasciare"

SANGIOVANNESE

2

MOBILIERI PONSACCO

2

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani, Baldesi, Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Atzeni (12’ st Caprio), Sacchini, Vanni (28’ st Boix), Bellini (29’ st Lorenzoni), Zhar. A disp: Palazzini, Lorenzoni, Cesaretti, Borgogni, Miccoli, Poli, Boix, Dodaro. All. Firicano.

MOBILIERI PONSACCO (4-+3-1-2): Pagnini, Rossi (11’ st Zaccagnini) Lici (11’ st Patronelli), Fratini, Bardini (22’ st Bertolini), De Vito, Marcucci (22’ st Accorsino), Carli, Nieri, Remorini, Regoli. A disp: Sbrana, Macchi, Turini, Martucci, Vannozzi. All. Bozzi

Arbitro: Chieppa di Biella (Sfia-Selleri)

Reti: 18’ pt De Vito (P), 30’ pt Bellini (S), 2’ st Milani (S), 40’ st Bertolini (P)

Note: Spettatori 700 circa. Ammoniti: Rossi, Bellini, Baldesi, Cipriani. Espulso al 26’ del st Baldesi per somma di ammonizioni.

SAN GIOVANNI – All’ultimo tuffo, la Sangiovannese evita i play out e riesce a conquistare la salvezza grazie al pari di ieri per 2-2 contro la Mobilieri Ponsacco. A far rumore, però, sono state le parole di uno dei dirigenti più importanti di casa come Marco Merli, pronto a farsi da parte dopo le critiche ricevute al termine di un’annata non soddisfacente. Le sue parole mettono grossi dubbi sul futuro del calcio azzurro: "Si cercano colpevoli? Eccolo qua – ha detto Merli al microfono del collega Alessandro Forni – sono io che prendo le decisioni, quindi il responsabile sono io. L’accusa che ci viene fatta è che non abbiamo ambizioni. Noi le ambizioni le abbiamo, ma io non mi presento in un negozio se so che vende prodotti a prezzi incompatibili con i miei mezzi economici". Merli ha usato questa metafora per far capire che ci vogliono forze fresche nel club: "Se io fossi d’intralcio, sono anche disposto a farmi da parte. Dopo sette anni sarebbe anche l’ora...".

Venendo alla partita, le due formazioni si affrontano al cospetto di una giornata molto calda e di una cornice di pubblico importante. Firicano può vantare la rosa al gran completo, non può dire altrettanto il collega Bozzi che proprio in settimana, a causa di un infortunio, ha perso il suo bomber principe Mencagli. I minuti iniziali sono pieni di emozioni, il Ponsacco fallisce due opportunità da goal contro una della Sangiovannese ma al minuto numero 18 ecco il vantaggio dei rosso blu. Schema da calcio d’angolo, Remorini pennella in area per De Vito che al volo di piatto destro porta in vantaggio i suoi. Alla mezz’ora il pareggio Della Sangiovannese: punizione pennellata di Bellini ed è 1-1. Nella ripresa, dopo due minuti Milani, su cross di Vanni dalla sinistra, di piatto mette dentro il goal del vantaggio ma la pressione ospite, forte anche della superiorità numerica per il doppio giallo comminato a Badesi al 26’, porta alla rete del neo entrato Bertolini a una manciata di minuti dal termine con un tiro dal limite. Non succederà nient’altro, per la terza volta nelle ultime cinque annate la Sangiovannese si salva all’ultima giornata.

Ma a preoccupare ora è il futuro societario. Arrivassero, per davvero, le dimissioni di Marco Merli si aprirebbe una forte crisi dirigenziale che potrebbe mettere a serio rischio la serie D.

Massimo Bagiardi