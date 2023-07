Sangio porta in rosa Timperanza e Cecconi

Due colpi erano stati annunciati e due colpi, alla fine, sono stati ufficializzati. Si muove il mercato della Sangiovannese, che oltre ad Alessandro Massai, con il quale era già stato trovato l’accordo un paio di settimane fa, ha reso noto nella giornata di ieri la positiva conclusione delle trattative con il portiere classe 2001 Francesco Timperanza, un metro e ottantaquattro centimetri di altezza, protagonista nello Scandicci con centocinque presenze in Serie D negli ultimi cinque anni. L’altra novità è l’esterno tuttofare Jacopo Cecconi, 23 anni, con il quale c’erano contatti già da un paio di settimane. Anche lui proviene dallo Scandicci, è reduce da una buona stagione condita da trentadue presenze e sei marcature così come nel 2021-2022 con la maglia del Badesse dove, sempre da esterno d’attacco, Cecconi era andato al gol in sei occasioni con trentaquattro partite giocate.

Entrambi i giocatori conoscono bene la categoria e le sfide del campionato. Adesso l’obiettivo della società bianco azzurra in fatto di over, resta un attaccante centrale e un difensore che possa interagire con Samuele Lorenzoni che il prossimo 24 luglio, darà ufficialmente il via al suo ottavo anno con la maglia della Sangiovannese.

Resta in stand-by la posizione di Samuele Sacchini: il centrocampista classe 2002 risulta uno dei confermati ma il giocatore, interpellato nelle ultime ore, sta prendendo ancora un pò di tempo sperando in una chiamata dal professionismo.

Nel caso decidesse di intraprendere altre strade, sarà necessario individuare un altro atleta con le sue caratteristiche. In tema di quote, saranno dieci quelle che arriveranno direttamente dal settore giovanile, con nove nati nel 2005 e un 2004. In quest’ultimo caso, si tratta del difensore centrale Alessio Filippi, che nella stagione alle spalle con la formazione Juniores di Francesco Mocarelli ha vestito la fascia di capitano.

Intanto, in casa Montevarchi si lavora al completamento della rosa anche se il traguardo è vicino. Tuttavia, come confermato dal direttore sportivo Nicola Del Grosso, mancano ancora tre-quattro tasselli per completare il parco giocatori a disposizione di Simone Calori che dal prossimo 22 luglio, con i test atletici in programma al Brilli Peri, partirà per i primi impegni della stagione.

Dal 24 luglio, inizierà a Loro Ciuffenna la preparazione: la previsione negloi ambienti rossoblù è di arrivare alla data con un difensore centrale esperto per potenziare la rosa dei giocatori, oltre ad alcune quote nate tra il 2004 e il 2005. Ieri, la società ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo con la Zucchetti Centro sistemi che per l’ennesimo anno sarà il main-sponsor della prima squadra.

Massimo Bagiardi