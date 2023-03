Sangio, ostacolo Flaminia: la carica di Firicano

di Giorgio Grassi

Il Marzocco oggi in visita alla Flaminia di Civita Castellana (14,30). Nel Viterbese, il campo è ostico per gli azzurri. Un match molto duro, perché la compagine del tecnico ex Sangiovannese Federico Nofri Onofri è messa bene in classifica e mira ai play-off. Difficile trasferta anche perché ad Aldo Firicano – come ormai è diventata consuetudine – la domenica ha a che fare sempre con assenze importanti. Oggi mancano sicuri lo squalificato Cesaretti, gli infortunati Bellini e Poli mentre Dei e il centravanti Vanni sono a rischio. Allertati Lorenzoni, Migliorini, Dodaro, Senesi, Caprio e Miccoli.

Capitan Rosseti, il centravanti Vanni, e gli assenti Bellini, Cesaretti, Dei e Poli all’unisono hanno detto: "I nostri compagni che vanno sul campo, daranno tutto per una partita di riscatto, sul pur insidioso campo della Flaminia. Speriamo in un risultato positivo".

Il parere di Firicano sulla trasferta laziale: "Giocheremo per il riscatto. A prescindere da com’è andata la partita di Gavorrano, dobbiamo dare un segnale per invertire la rotta. In Maremma siamo stati un pò sottotono, con la Flaminia mi aspetto una prestazione gagliarda, volitiva della Sangio di quest’anno con più entusiasmo". Firicano conclude: "A questo punto del campionato fare dei punti ci avvicina sostanzialmente al nostro obiettivo: un pari od una vittoria ci vogliono, per salvarsi prima possibile. Insomma con la Flaminia, dobbiamo smuovere la classifica".

COSI’ IN CAMPO

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-3-3): Della Rina; Mattia, Garufi, Gasperini, Barduani Proietti; Fumanti, Padovano, Marchi; Abreu, Sabatini, Sirbu. A disposizione: Oliva, Rizzo, Massaccesi, Simoncini, Ilari, Igini, Simonelli, Santilli, Celentano. All: Federico Nofri Onofri.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi, Migliorini, Lorenzoni, Rosseti; Atzeni, Sacchini, Nannini; Boix; Zhar; Caprio. A disposizione: Palazzini, D’Agosto, Borgogni, Senesi, Dodaro, Miccoli, Milani, Nannoni, Dei. All: Aldo Firicano.

Arbitro: Gaetano Alessio Bonasera di Enna, assistenti Giovanni Santoriero di Nocera Inferiore e Lemos Pablo di Nola.