Sangio, oggi l’appello sulle porte basse

di Massimo Bagiardi

La Sangiovannese e i suoi tifosi incrociano le dita. Sarà, infatti, discusso quest’oggi, a partire dalle 12 alla Corte federale di appello a Roma, il ricorso presentato dal Grosseto sulla questione dell’altezza delle porte dello stadio Fedini già rigettato, in primo grado, dal giudice sportivo. La società maremmana è però voluta andare avanti, cerca di far valere le proprie ragioni e nella giornata odierna spera in un ribaltamento della sentenza. Il tutto è partito da un’apparentemente tranquilla domenica di campionato; il 19 Marzo al Fedini è in programma lo scontro tra i ragazzi di Firicano e quelli di Cretaz, sembra procedere nella completa normalità quando alle 14.28 arriva, direttamente nello spogliatoio nella terna arbitrale, una riserva scritta riguardante l’altezza delle due porte.

L’arbitro, Gabriele Caggiari di Cagliari, controlla e conferma che mancano 9 centimetri per arrivare ai 2,44 metri regolamentari e per ovviare al tutto gli addetti ai lavori di casa scavano un solco lungo la linea di porta per ripristinare le misure. Alle 15.05, dopo il parere favorevole dell’arbitro stesso oltre che dei due capitani, la partita prende il via e finirà 1-1. 48 ore dopo il preannuncio di reclamo del Grosseto, il 4 aprile il giudice sportivo conferma il risultato della partita e poi si arriva ai giorni nostri, con l’ulteriore step messo in pratica dalla dirigenza maremmana.

La Sangiovannese è difesa dall’avvocato Lucio Curzi, che alle 12 sarà in video conferenza col collega Grassani, legale dei biancorossi, confidando di avere buone notizie: "Sinceramente, afferma lo stesso Curzi, confido in un positivo risvolto della cosa anche se l’ultima parola spetta agli organi federali".

Il Grosseto non ha presentato ulteriore materiale rispetto a quanto già messo agli atti nel primo ricorso. "Noi facciamo leva sul fatto che il direttore di gara non solo ha scritto un primo referto ma, come riportato sul comunicato del 4 aprile del giudice sportivo, ha prodotto un’ulteriore testimonianza su come le porte fossero tornate a misura regolamentare – continua Curzi – non vedo e non vediamo, insomma, come si possa controbattere il giudizio di una persona che è l’unico soggetto atto a decidere su determinate situazioni. Se si dà contro all’arbitro allora, a quel punto, tutti potrebbero presentare ricorso su di un rigore non dato o un’espulsione ingiusta".

La sentenza arriverà subito? L’appuntamento è per le 12 de entro il primo pomeriggio si potrebbe sapere tutto- Magari non le motivazion, che saranno pubblicate successivamente, ma almeno una risposta definitiva dovrebbe arrivare.

Nel caso di una nuova bocciatura il Grosseto potrebbe ricorrere all’ultimo grado di giudizio, il Collegio di Garanzia del Coni. Solo lì, a quel punto, si metterà definitivamente la parola fine a una vicenda che ha creato un clamore mediatico ben superiore all’importanza della notizia stessa.