Sangio, Nannini e Caprio in forse

SAN GIOVANNI

Allenamento ieri pomeriggio al Virgilio Fedini per la truppa di Aldo Firicano che prepara la trasferta importante di dopodomani a Città di Castello contro la formazione di Antonio Alessandria, messa non proprio bene in classifica e che nell’ultimo turno di campionato ha impattato nel derby di Trestina chiudendo una serie negativa di ben sette sconfitte consecutive, culminate con l’esonero di Gualtiero Machi e il ritorno proprio dell’ex tecnico della Berretti dell’Arezzo. Peraltro, proprio la formazione biancorossa, avrà tre defezioni molto importanti: il difensore Brunetti, infortunatosi nelle scorse settimane, e gli squalificati Gorini, vero fulcro della squadra a centrocampo con i suoi sette assist messi fin qui a referto, e il pericoloso Elio Calderini ex peraltro della gara per aver vestito la maglia biancoazzurra nell’infausta stagione 2010-2011 conclusasi con la radiazione del Marzocco dai campionati professionisti. Il Città di Castello non vince una gara dallo scorso 29 gennaio, giorno del 4-1 rifilato al Montespaccato e che aprì inaspettatamente una lunga serie di sconfitte chiuse, come detto, nell’ultimo turno. In casa Sangio la situazione è abbastanza tranquilla; sarà sicuramente assente Alessandro Poli, per lui ancora problemi muscolari da risolvere, non hanno partecipato all’allenamento di ieri sia il centrocampista del 2003 Duccio Nannini che l’attaccante del 2005 Leonardo Caprio entrambi alle prese con attacchi febbrili.

Si conta, comunque, di poterli recuperare e a quel punto si potrebbe parlare di rosa quasi al completo con varie soluzioni in ogni reparto. La gara in terra umbra assume un significato molto importante; lo scivolone di giovedì scorso con il TerranuovaTraiana ha di fatto sciupato il primo, vero, match point dell’anno per conquistare la salvezza in anticipo. Domenica l’obiettivo sarà il colpaccio per mettersi, definitivamente, al riparo dalle zone pericolose di graduatoria.

Massimo Bagiardi