Sangio in campo: bomber alla prova

A meno di una settimana dall’inizio della preparazione, la Sangiovannese giocherà oggi alle 17.30, allo stadio Fedini, una partitella in famiglia per fornire a Gabriele Bencivenni le prime indicazioni della stagione.

Sarà l’occasione per vedere all’opera gli ultimi arrivati in casa azzurra: gli attaccanti Giuseppe Iaquinta dalla Correggese, e Giuliano Regolanti, dall’Anzio in Eccellenza laziale ma con un passato di tutto il rispetto nei professionisti, con una parentesi ad Arezzo. Dopo questa sgambatura si proseguirà con il ritmo delle doppie sedute fino al 5 agosto, giorno dell’amichevole al Fedini con il Foiano di Filippo Zacchei che parte con buoni propositi in Eccellenza.

Il mercato non è concluso con gli arrivi dei due attaccanti; la società, infatti, sta cercando due terzini in quota per implementare il parco giovani ed essere così coperti per tutto l’arco del campionato.

Resta aperta la pista che porta a Raul Maria Prisco del Perugia, che per il momento però preferisce restare al Grifone. Bucciarelli e Morandini sono sulle tracce di altri elementi da società pro che potrebbero essere annunciati nelle prossime ore.

Nel frattempo è stata lanciata la campagna abbonamenti. Questi i prezzi: poltroncina 250 euro 17 gare, tribuna coperta 190 euro 16 gare tribuna coperta ridotto 140 euro 16 gare, gradinata 100 euro 16 gare, under 14 ingresso gratuito. Per gli abbonati di gradinata la diciassettesima partita sarà scontata al prezzo di 5 euro.

Restano invariati i prezzi dei biglietti per la singola partita: poltroncina 25 euro, tribuna coperta 15 euro e gradinata 10. Gli abbonamenti sono acquistabili da domani dalle 17 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, nella sede di piazza Casprini.

Massimo Bagiardi