Sangio, giorno cruciale

SAN GIOVANNI

L’omologazione del risultato (1-1) della partita fra la Sangiovannese e il Grosseto, gara dell’undicesima giornata del girone di ritorno, potrebbe essere decisa oggi. Infatti, nel pomeriggio il giudice sportivo esaminerà il ricorso presentato dalla Società maremmana. Se il reclamo sarà ritenuto sufficiente dallo stesso giudice, deciderà in merito, altrimenti potrebbe richiedere ulteriori chiarimenti all’arbitro, e la decisione slitterebbe. La traversa delle due porte del Fedini era più bassa una decina di centimetri, e la società giallorossa fece effettuare il controllo all’arbitro, Gabriele Caggiari di Cagliari, che misurò la distanza con i due capitani, Niccolò Rosseti della Sangio e Riccardo Cretella del Grosseto. Fu deciso che alcuni addetti del Marzocco sistemasero il terreno, portandolo all’altezza regolare (metri 2,44). Fatto il lavoro l’arbitro stabilì che si poteva giocare. E tutto si svolse regolarmente. Solo un ritardo di 36 minuti. L’avvocato della Sangio, Lucio Curzi, ha detto in proposito: "Noi abbiamo presentato al giudice sportivo le nostre controdeduzioni. Credo che omologherà il risultato del campo. Ci sono stati altri due quasi simili risultati di gare in serie D, Correggese-Sammaurese e Prato-Correggese. Ma con distanza inversa: in questi due casi la traversa era troppo alta. Lavoro di sbassamento fatto. Il giudice, esaminato il ricorso ha confermato il risultato del campo. L’arbitro aveva fatto disputare la sfida con regolarità. E vale il suo verdetto".

