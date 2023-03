Sangio, Firicano gioca la carta Milani Bellini: "Spero di tornare col Grosseto"

Saranno tre gli assenti nella Sangiovannese domenica 12 marzo, per la trasferta di Civita Castellana, provincia di Viterbo, contro la Flaminia.

Infatti, il difensore azzurro Andrea Cesaretti è stato squalificato per una giornata. Gli altri due sono gli infortunati Samuele Lorenzoni, difensore, e il fantasista Lorenzo Bellini (nella foto). Cesaretti dovrebbe essere sostituito dal difensore centrale Francesco Milani.

Bellini, che era fermo da alcune domeniche per uno strappo muscolare, ieri ha ripreso gli allenamenti da solo. Lorenzoni forse più tempo. Bellini ci ha informato sul suo infortunio: "Per adesso farò solo corsa, poi proverò a calciare il pallone. Il muscolo non mi fa male, spero d’essere sulla buona strada per il recupero completo. Se tutto procederà come spero, dovrei essere a disposizione per la partita contro il Grosseto, di domenica 26 marzo, in casa". La prima squadra ha 36 punti, è sesta, vicina alla salvezza, suo unico obiettivo. Questa è la situazione del Marzocco, quando mancano 8 gare al termine del campionato. Dopo la trasferta di Civita Castellana, il campionato domenica 19 riposerà. Riprenderà in casa con la Sangio che ospiterà il Grosseto.

Sabato allo stadio Fedini si disputerà il derby tra le squadre di Juniores nazionali di Sangiovannese e Terranuova Traiana. La squadra azzurra è allenata da Francesco Mocarelli, e coordinatore Lorenzo Morandini. Nella precedente gara i ragazzi di Mocarelli hanno battuto l’Orvieto per 1-0, gol di Michele Lo Curto. In classifica gli azzurrini sono saliti al quinto posto, a quota 43 punti.

Giorgio Grassi