Sangio, dubbio Miccoli-Cesaretti Firicano: "Per salvarci serve di più"

Due assenti nella Sangio per la trasferta di Gavorrano di domenica: il centrocampista Alessandro Poli e il fantasista Lorenzo Bellini. Il primo ha riportato uno stiramento muscolare e dovrà stare fermo a lungo, l’altro, già fuori da alcune domeniche, è probabile che possa rientrare in gruppo solo il 26 marzo. Due sono le trasferte che attendono la Sangiovannese, domenica prossima a Gavorrano e il 19 a Civita Castellana contro la Flaminia. Quindi, Aldo Firicano (nella foto) dovrà per l’ennesima volta variare l’undici iniziale ricorrendo forse a Miccoli o Cesaretti. Rientrerà a disposizione dalla squalifica il difensore-quota Samuele Lorenzoni. È rientrato da Formia l’ala sinistra classe 2005 Leonardo Caprio, che era stato convocato per il raduno della nazionale Under 15. Un giocatore molto promettente, che contro l’Orvietana ha segnato il bel gol della tripletta. Firicano sta facendo un gran bel lavoro ma fa il pompiere, ammonendo: "Stiamo calmi e con i piedi per terra. Guai a perdere la concentrazione, ci sono ancora in ballo 27 punti, e se non continui con grande voglia, attenzione e concentrazione, nel calcio tutto si può ribaltare. I punti sono ancora importanti. Ipotecare la salvezza non basta, va raggiunta".

Gigr