Sangio, Di Rienzo e Baggiani alla prova

di Massimo Bagiardi

L’amichevole prevista per questo pomeriggio, al Fedini, alle ore 18 contro il Prato è stata annullata. Lo ha reso noto la Sangiovannese nella tarda mattinata di ieri. L’indisponibilità dell’ultim’ora da parte della società laniera ha fatto così saltare questa sgambatura che era, peraltro, la prima in programma questa settimana visto il test che si disputerà proprio domenica, alle 20.30, in quel di Pontassieve contro la locale formazione di Eccellenza allenata da Marco Brachi e nei cui quadri tecnici figura l’ex azzurro Marco Bignone.

"Sono stato avvertito soltanto alle 11.30 di ieri - ha commentato il direttore generale Giuseppe Morandini - sto cercando un avversario per vedere di poter recuperare il tutto domani. Non sarà comunque facile".

Il confronto con i bianco azzurri del presidente Stefano Commini sarebbe stato utile anche per valutare i due giocatori che, attualmente, ha in prova Gabriele Bencivenni. Michele Di Rienzo, terzino, ha già giocato sabato contro il Foiano. Ma i 30 minuti nei quali è stato protagonista sul rettangolo verde non sono assolutamente sufficienti per poter essere giudicato appieno. Dal pomeriggio di lunedì, poi, si è aggiunto al gruppo azzurro un nuovo elemento, stavolta nato nel 2004.

Simone Baggiani, centrocampista, nello scorso campionato prima a Ponsacco e poi ad Agliana, con solo 13 presenze complessive, e cresciuto nelle giovanili dell’Empoli dove, anno per anno, ha scalato tutte le categorie fino a essere impiegato con la Primavera 1. È un elemento che può giocare davanti alla difesa, sarebbe in pratica un’alternativa a Duccio Nannini che alla sua terza stagione col Marzocco ha dimostrato aldilà dei suoi 20 anni di poter stare tranquillamente in questa categoria. I due resteranno almeno fino alla partita di domenica, solo dopo verrà presa una decisione.

L’idea della dirigenza è di poter trovare qualche under, possibilmente in difesa, per implementare il numero di questi giovani in rosa e poter essere più tranquilli in tutto l’arco della stagione. Intanto, proprio come lo scorso anno, la squadra sarà ufficialmente presentata ai tifosi il 31 agosto in piazza Masaccio. Prima la cena e, successivamente, la conoscenza di nuovi e vecchi volti che sarà affidata alla voce di Leonardo De Nicola.