Sangio col Poggibonsi, Rosseti c’è Firicano cerca il sostituto di Bellini

SAN GIOVANNI

Il capitano Niccolò Rosseti, giovedì ha provato nella partitella amichevole, sta bene, e oggi sarà in campo. "Non ci sarà ancora Lorenzo Bellini per il quale occorrono ancora una decina di giorni", informa il tecnico della Sangiovannese Aldo Firicano. Che aggiunge: "Per questo motivo dovrò, col rientro di Rosseti, effettuare un paio di cambi fra le quote. Per il resto partiremo con gli stessi giocatori che hanno vinto contro Il Trestina". Formazioni, però con evento eccezionale: la partita avrà due volti insoliti, vale a dire una partita fra squadre, dentro la quale vi sarà anche una sfida fra ex. Infatti, nel Poggibonsi militano sei ex azzurri: Mazzolli, Muscas, Vieri Regoli e Polo, Leonardo Bellini, fratello di Lorenzo, il bomber dei valdesani e il tecnico Stefano Calderini; nella Sangio sono quattro ex giallorossi: Cipriani, Miccoli, Rosseti e Migliorini. Un evento rarissimo, per non dire unico.

"Una partita con tanti punti interessanti, fra i quali anche tanti ex, quindi sarà una sfida tanto interessante. Affrontiamo una squadra forte – conclude Firicano – che lotta per la promozione. Partita anche con interesse amichevole, perché a pranzo ci sarà un incontro fra tifosi delle due città, che si sono gemellate. Sarà sfida durissima, loro sono favoriti, ma noi venderemo cara la pelle. Faremo il possibile per ottenere punti. La Sangio sta bene, è motivata, ha fiducia in se stessa".

COSI’ IN CAMPO (ore 14,30)

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; Rocchetti, Gistri, Bonecchi, Di Paola; De Sanctis, Muscas, Chiti; Bellini, Regoli; Riccobono. A disposizione: Bruni, Bianchi, Tognetti, Polo, Morosi, Bigozzi, Machaca, Corcione, Mazzolli.

All: Stefano Calderini.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Lorenzoni, Milani, Rosseti, Cesaretti; Nannini, Atzeni, Sacchini; Boix; Vanni, Zhar. A disposizione: Palazzini, Dodaro, Baldesi, Miccoli, Caprio, Nannoni, D’Agosto, Migliorini, Dei.

All: Aldo Firicano.

Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo (assistenti Tagliafero di Caserta e Granata di Viterbo).

Giorgio Grassi