Sangio, Bencivenni mette sotto osservazione Di Rienzo

Amichevole questo pomeriggio, alle 18, al Fedini per la Sangiovannese di Gabriele Bencivenni (nella foto) che affronterà il Foiano che giocherà ancora in Eccellenza. L’allenatore azzurro non sa se potrà schierare il 2004 Stefano Ratti, alle prese con una contrattura, mentre ha ancora a mezzo servizio i due attaccanti Iaquinta e Regolanti che, giorno dopo giorno, stanno cercando di acquisire la forma migliore per arrivare al pari dei compagni. Qualche classico acciacco d’inizio preparazione per altri elementi del gruppo che, dopo la partita odierna, tornerà ad allenarsi in seduta singola per poi giocare la prossima amichevole mercoledì, sempre alle 18, sempre tra le mura amiche, contro il Prato nel primo vero test di una certa rilevanza dall’inizio degli allenamenti. Sarà provato anche il difensore del 2005 Michele Di Rienzo, che dal pomeriggio di giovedì si è unito a Rosseti e compagni per qualche allenamento dopo le esperienze nelle primavere di Perugia e Monopoli. Bencivenni, proprio per la retroguardia, è alle ricerca di un giocatore dalle sue caratteristiche. Per la partita odierna la società ha fissato in 10 euro il biglietto d’ingresso per la sola tribuna centrale. Cinque euro il costo per chi ha già sottoscritto l’abbonamento.

Massimo Bagiardi