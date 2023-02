Sangio, Bellini resta fuori un mese Marmorini: "Trestina senza paura"

SAN GIOVANNI

Lesione al retto femorale per Lorenzo Bellini: questa la diagnosi dell’esame ecografico al quale si è sottoposto l’attaccante. Mister Firicano si vedrà privato del suo giocatore di maggior talento per almeno 3-4 partite. Dopodomani, al Fedini, arriverà il Trestina allenato da Simone Marmorini, molto conosciuto in provincia per la sua esperienza da centrocampista con l’Arezzo e le tante stagioni giocate nella Sansovino. Nonostante i suoi 41 anni allena ormai da tempo, domenica cercherà di fare il classico scherzo in piena regola col periodo che stiamo vivendo: "So che la Sangiovannese punterà al successo pieno ma anche per noi è indispensabile portare via dei punti da un campo molto difficile al cospetto di una squadra che annovera anche ottimi elementi. Ci sono sei lunghezze di differenza tra noi e la Sangiovannese, si può parlare di uno scontro salvezza ma per quanto riguarda il Trestina non possiamo permetterci passi falsi".

Vari intrecci Marmorini ai colori del Marzocco: "Sono molto amico di Cristiano Caleri, col quale ho giocato insieme ad Arezzo, ho avuto Vanni purtroppo per pochi mesi quando allenavo a Sinalunga così come Miccoli, anche qui per pochissimo tempo, nella mia esperienza col San Donato Tavarnelle. Infine ho giocato col babbo di Sacchini alla Sansovino dove eravamo allenati da Maurizio Sarri. Mi lega più che qualcosa alla Sangiovannese, domenica sarà bella affrontarla anche per tutti questi motivi". Non teme un reparto in particolare della Sangio, la forza di un collettivo che all’andata destò grande impressione: "Ricordo molto bene la gara di andata, sicuramente la Sangiovannese è stata una delle formazioni che ci ha messo più in difficoltà sul nostro campo con un primo tempo giocato davvero molto bene e una ripresa magari più equilibrata. Ho grande rispetto per questa formazione, è giovane ma con tanta qualità e credo che alla fine stia conducendo un campionato in linea a quelle che erano le loro aspettative".

Massimo Bagiardi