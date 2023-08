Sangio a Pontassieve Prova importante per Bailo e Di Rienzo

Sangiovannese di scena stasera alle 20.30 a Pontassieve nel secondo test pre-campionato contro l’undici biancoceleste che milita in Eccellenza. L’allenatore Bencivenni recupererà Regolanti, tenuto fermo precauzionalmente, e in parte anche il terzino Ratti che ha ripreso a correre dopo lo stop per una contrattura. Col gruppo azzurro anche tre giocatori in prova: il terzino 2005 Di Rienzo, ex Perugia, il centrocampista 2004 Baggiani con un recente passato in Ponsacco e Aglianese oltre al difensore anch’egli del 2004 Bailo, reduce da un’esperienza con la Primavera 2 del Vicenza.

M.B.