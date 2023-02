San Zeno capitale dell’equitazione In 300 si misurano sugli ostacoli

Riparte alla grande l’equitazione ad Arezzo. Venerdì, sabato e domenica si terrà presso gli impianti dell’Arezzo International Horse a San Zeno un concorso nazionale di salto ostacoli.

I numeri sono già importanti. Si sono iscritti 300 binomi provenienti da tutta Italia ed altri si stanno aggiungendo ora dopo ora. Le gare si svolgeranno nei campi esterni nel centro equestre creato da Ita Marzotto e gestito ormai da anni da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, che lo hanno fatto diventare uno degli impianti più importanti d’Europa.

Diverse le categorie che vedranno in lizza giovanissimi in sella a pony fino a cavalieri ed amazzoni più esperte.

Ci saranno anche gare riservate ai giovani cavalli. Domenica pomeriggio nel campo in sabbia Dante si disputerà il gran premio, la gara più importante con ostacoli alti 1,45 metri.

"È un concorso di ripartenza per tutti noi - dice il patron del centro di equitazione di San Zeno Riccardo Boricchi - nonostante le temperature rigide abbiamo avuto diversi iscritti. Questo ci fa ben sperare anche per il Toscana Tour che ormai è alle porte e sul quale investiamo tante risorse ed energie".

Un weekend di gare che servirà dunque anche come avvicinamento e preparazione per alcuni concorrenti al Toscana Tour edizione 2023 che partirà il 20 marzo ed andrà avanti senza interruzione fino al 16 aprile.

Un mese intero di gare a livello internazionale che vedrà l’arrivo nella nostra città anche di numerosi concorrenti stranieri, i big dell’equitazione a livello mondiale.

Gli scorsi anni in media ci sono stati mille binomi iscritti ogni settimana, con un giro in città di circa 4mila persone.

Un evento equestre ad altissimi livelli, ma anche un’importante occasione per far girare l’economia aretina. Una boccata d’ossigeno per le strutture ricettive e opportunità di guadagno per le aziende agricole con prodotti tipici toscani, di cui gli stranieri vanno pazzi.

Sonia Fardelli