Salvezza Montevarchi, è il giorno cruciale

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Ci sarà anche il Conte Gastone Brilli Peri, e non solo idealmente, nello stadio che porta il suo nome, a tentare di spingere l’Aquila all’unico risultato possibile, un successo con l’Alessandria, in grado di alimentare il briciolo di speranza rimasto di soffiare all’Imolese il penultimo posto e il lasciapassare per i play-out. Sì, perché mezzora prima del fischio d’inizio previsto alle 17,30 di una gara stavolta davvero senza appello i soci dell’Associazione Memoria Rossoblù, capitanati dall’ideatore del progetto, l’avvocato Leonardo Paterniti, riporteranno nella sua sede naturale, un angolo dell’impianto di via Gramsci, un busto con l’effigie del Conte Volante, campione del Mondo di automobilismo nel 1925. Il bronzo è la riproduzione fedele dell’opera di Pietro Guerri conservata nel Museo del Cassero. Alla significativa cerimonia che sancirà a tutti gli effetti un ritorno a casa quanto mai apprezzato dagli sportivi e dall’intera comunità montevarchina seguirà la sfida da "aut aut" con i grigi di Lauro.

Novanta minuti che gli aquilotti di Andrea Coppi potranno affrontare almeno con la certezza preliminare, ovvero la circostanza di poter disporre dell’intero organico, se si eccettua l’infortunato di lungo corso Mazzini, il portiere da tempo avvicendato tra i pali da Andrea Giusti. In realtà, sebbene sia nella lista dei 25 convocati, rimane in dubbio uno dei "fedelissimi" della squadra, Luca Lischi, alle prese in settimana con qualche problema fisico. Essendo, però, un giocatore essenziale e di esperienza, il calciatore che compirà 27 anni il prossimo 18 luglio proverà fino all’ultimo e se ci sarà l’ok dello staff risponderà "presente". A proposito di presenza, Coppi, fresco della brillante qualificazione ai play-off con i suoi Under 19 della Primavera 4, pur se ieri non ha rilasciato dichiarazioni, aveva già più volte auspicato al pari della dirigenza che la tifoseria montevarchina risponda in massa e sostenga Amatucci e compagni come del resto è sempre avvenuto anche in un torneo così avaro di soddisfazioni. La società ha disposto per i supporter della Curva Sud "Farolfi" un biglietto ridotto a 5 euro. Quanto alle scelte di modulo e schieramento, tirando le somme della preparazione della vigilia, nell’Aquila di sicuro non ci sarà un ritorno alla difesa a tre. Più che probabile, invece, il ricorso al 4-3-3 o al 4-3-1-2, tenuto conto che a Pontedera l’assetto 4-2-3-1 non ha dato i frutti sperati. Davanti a Giusti, paiono sicuri della maglia Chiti, Gennari, Tozzuolo e, se il provino risulterà positivo, il braccetto di destra sarà Lischi. L’alternativa? L’ex interista Alessandro Silvestro che in Valdera si era mosso discretamente in corso d’opera. A centrocampo, oltre a Cerasani e capitan Amatucci, dovrebbe essere confermato Biagi, ristabilito dalla botta subita nel turno precedente. Una diversa opzione prevede il rilancio di Steven Nador o dello stesso argentino Franco Mussis, rimasto in panchina nel derby del Mannucci. In attacco, che sia tridente puro o con il trequartista, giocheranno Giulio Giordani, da punta o da rifinitore, Gabriele Kernezo e Jonathan Italeng, preferito in partenza a Rovaglia. Per il duello con i piemontesi è stato designato un arbitro esperto, lo stabiese Francesco Carrione. Due gli incroci con il Montevarchi: l’1-1 in D col Lentigione nel 2017 e lo 0-2 di Reggio Emilia nell’agosto 2021.