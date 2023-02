Salvagnoni e Visibelli agli assoluti indoor

Due aretine ai campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera. Si tratta di Chiara Salvagnoni e Anna Visibelli, cresciute nell’Alga Atletica Arezzo e tesserate per l’Atletica Firenze Marathon, che sono rientrate nella ristrettissima cerchia di atlete che oggi e domani scenderanno in pedana ad Ancona nella manifestazione nazionale che assegnerà i tricolori nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. La prima a gareggiare sarà Visibelli che si misurerà nel salto in lungo e si presenterà alla gara forte di un ottimo periodo di forma denotato dai positivi risultati ottenuti nelle ultime settimane ai meeting nazionali di Ancona. Chiara Salvagnoni sarà impegnata nel getto del peso con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della specialità. L’atleta aretina tornerà in pedana a pochi giorni dalla convincente vittoria dell’oro ai campionati regionali indoor assoluti di Parma dove ha ottenuto un’ottima prestazione di 13.45 metri.