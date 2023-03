Sacconi lancia il Terranuova "Con l’Orvietana sfida cruciale"

TERRANUOVA

Una sfida senza appello attende oggi il Terranuova Traiana tra le mura amiche dello stadio comunale Mario Matteini. Dopo lo scontro diretto con il Trestina, che due settimane fa si è imposto per 1-2 sulla compagine valdarnese, stavolta è il turno dell’Orvietana di Silvano Fiorucci, che in classifica insegue la squadra di Calori ad un solo punto di distanza. L’importante per il tecnico di Castiglion Fibocchi è non perdere. In quel caso i terranuovesi rischierebbero di abbandonare momentaneamente la zona play-out. Alessio Sacconi ha messo in guardia i suoi dai pericoli che potrebbero creare gli umbri. "L’Orvietana – ha affermato il capocannoniere dei biancorossi – sta conducendo un grande girone di ritorno come noi, migliore rispetto all’andata. Durante il mercato di dicembre si sono rafforzati notevolmente, quindi avremo di fronte una formazione attrezzata in vista di questo scontro diretto importantissimo". Calori dovrà poi fare i conti con assenze di peso. Oltre a Vezzi, fuori un anno per i fatti risalenti a quando vestiva la maglia del Figline, non saranno della partita Gautieri, out per una giornata, e Bega. Il difensore centrale, a causa di un problema al ginocchio, potrebbe rientrare non prima di aprile. Inizialmente hanno destato preoccupazione le condizioni di Meucci, sostituito nel secondo tempo di Poggibonsi-Terranuova, ma il centrocampista ex Scandicci ha recuperato e sarà quasi certamente a disposizione di Calori. Sul fronte opposto Proietto, Mignani e Rinaldi giocheranno con qualche acciacco fisico, mentre l’uomo da temere è Tomassini, ex Montevarchi, reduce da una tripletta inflitta la scorsa settimana al Grosseto. Il 6 novembre, all’andata, l’Orvietana si impose sugli aretini per 2-0, in quella che fu la prima vittoria stagionale degli umbri. Per chi perde, la strada si fa sempre più in salita.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30) TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Petrioli, Cioce, Artini, Meucci, Massai, Schinnea, Benucci, Sacconi. All.: Calori

ORVIETANA (4-3-1-2): Marricchi, Frabotta, Caravaggi, Borgo, Ricci, Siciliano, Rosini, Proietto, Tomassini, Alagia, Mignani. All.: Fiorucci Arbitro: Guitaldi di Rimini (Moretti-Raschiatore).

Francesco Tozzi