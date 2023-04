Sacconi decide il derby della speranza

SANGIOVANNESE

0

TERRANUOVA TRAIANA

2

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi (37’ s.t.Cesaretti), Dodaro (42’ s.t. Senesi) Nannini, Milani, Rosseti, Atzeni (28’ s.t. Caprio), Sacchini (35’ s.t. Migliorini), Vanni, Bellini (15’ s.t. Boix), Zhar. A disposizione: Palazzini, Dei, Miccoli, Borgogni.; all. Firicano

TERRANUOVA TRAIANA(3-5-2): Scarpelli, Farini, Petrioli (28’ s.t. Ceppodomo), Bega, Cioce, Neri, Gautieri, Massai (35’ s.t. Meucci), Dema (42’a.t.Maloku), Benucci, Sacconi. A disposizione: Antonielli, Maloku, Artini, Mascia, Saputo, Occhiolini, Senzamici. All. Calori

Arbitro: Saccà di Messina (Vagnetti-Teulem)

Reti: 10’ p.t. (r) e 20’ s.t.Sacconi

Note: spettatori oltre 1000. Ammoniti Massai, Neri, Baldesi, Rosseti, Vanni, Dodaro; angoli 4-4.

SAN GIOVANNI – È una Pasqua di speranza per il Terranuova Traiana, è una Pasqua di passione per la Sangiovannese che perde il secondo derby della stagione con i cugini. La squadra di Firicano ha disputato la sua peggiore gara stagionale: i giocatori azzurri hanno fallito tutto quello che c’era da sbagliare. Tutto il contrario, invece, per i terranuovesi, che meritano pienamente il successo con due gol di scarto, segnati entramdi dal capitano Alessio Sacconi. I ragazzi di Calori e del presidentissimo Mauro Vannelli ci hanno messo cuore, mente e gambe, per una vittoria che ha riacceso la speranza della salvezza quando alla fine mancano quattro gare.

Una bella boccata d’ossigeno per la classifica: ora i playout sono distanti un solo punto. Match non bello tecnicamente, ma interessante per la posta in palio: la Sangio puntava alla salvezza matematica, il Terranuova ai tre punti per rilanciare il suo finale.Da sottolineare che la Terranuovese ha messo alla frusta le squadre ben più quotate del campionato, specie quando i punti erano di massima esigenza per la sopravvivenza.

L’inizio del match ha visto ritmi elevatissimi, con alternanza di azioni pericolose da una parte e dall’altra ma è il Terranuova che cambia lo spartito. Si sblocca il risultato al 12’ del primo tempo, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti per atterramento da parte di Rosseti del centravanti biancorosso lanciato a rete. Dagli undici metri il capitano Sacconi fa centro.

Entusiasmo, volontà e decisione nella Terranuovese, che viaggia con le ali spiegate al vento. Azzurri sottotono. Giornata nerissima.

La Sangiovannese si sveglia nella ripresa, ma al 20’ capitola su azione di rimessa, con capitan Sacconiche brucia in corsa i difensori azzurri sul contropiede, e segna il gol del raddoppio. I giocatori di Firicano si gettano nella mischia con rabbia e volontà, assediano la porta difesa dall’ottimo ex Sarpelli, che si esibisce in parate eccezionali. Gli azzurri con Bellini, Zhar, Boix, Vanni, Caprio e Sacchini, sbagliano il gol addirittura due volte soli davanti al portiere, altre sulla linea di porta. Per il Marzocco un derby da dimenticare, per i biancorossi da incorniciare.

Giorgio Grassi