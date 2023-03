Ruggito Arezzo: sbanca Livorno, fuga decisiva?

0

AREZZO

4

(3412): Bagheria; Giampà, Benassi, Fancelli; Lorenzoni, Luci (46’ st Belli), G.Neri (33’ st ecchia), Lucarelli; Bruzzo (1’ st Giuliani); El Bakhtaoui (33’ st Longo), Lo Faso (9’ st Russo). A disp: Fogli, Frati, Greselin, Camara. Allenatore: Esposito.

AREZZO (433): Trombini; Lazzarini (27’ st Pretato), Risaliti, Polvani, Zona; Castiglia (19’ st Foglia), Damiani (19’ st Bianchi), Settembrini (31’ st Arduini); Pattarello (13’ st Convitto), Gucci, Cantisani. A disp: Viti, Gaddini, Bramante, Pericolini.

Allenatore: Indiani.

ARBITRO: D’Ambrosio di Collegno (Massari–Alessandrino)

NOTE: spettatori presenti 4.551 (2.591 abbonati + 1.960 abbonati), espulso Benassi al 27’ pt per somma di ammonizioni e Lorenzoni al 45’ per gioco violento. Ammoniti: pt 13’ Benassi, 34’ Lazzarini; st 25’ Cantisani. Angoli: 2-3. Recupero tempi: 1’ e 4’

RETI: pt 24’ Gucci, 44’ Castiglia; st 17’ e 36’ Cantisani

di Andrea Lorentini

Un Arezzo da sballo cala il poker, espugna Livorno dopo 48 anni sfatando così il tabù dell’Ardenza e mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Il derby si decide di fatto già nel primo tempo con il doppio vantaggio amaranto e la doppia espulsione nelle fila dei padroni di casa. Per il cavallino sesto successo consecutivo (eguagliata la striscia di inizio stagione) e vantaggio sulla Pianese che si dilata a +7 a sette giornate dalla fine. In delirio i 500 tifosi aretini presenti nel settore ospiti dello stadio "Armando Picchi" per una domenica storica e indimenticabile. Indiani aveva scelto una difesa esperta con Lazzarini terzino destro e lanciando dal primo minuto Cantisani nel tridente offensivo.

Il Livorno inizia forte per sorprendere l’Arezzo e al 4’ minuto Lo Faso colpisce il palo a Trombini battuto. Scampato il pericolo, gli amaranto iniziano a prendere campo con il passare dei minuti. Si gioca su ritmi intensi. Cantisani, a metà frazione, impegna Bagheria. Il portiere labronico devia in angolo e da successivo corner (24’), calciato da Settembrini, Gucci incorna sul secondo palo e porta avanti l’Arezzo. La gara si mette ancora più in discesa per la squadra di Indiani tre minuti più tardi quando il Livorno resta in dieci: Pattarello salta secco Benassi che, già ammonito, lo stende e rimedia il secondo giallo. In superiorità numerica l’Arezzo sfiora il raddoppio con Zona, sfortunato a colpire il palo intorno alla mezz’ora. Il Livorno prova una reazione d’orgoglio: Trombini salva su Lucarelli.

E’ solo una fiammata perché l’Arezzo raddoppia prima dell’intervallo: Pattarello (44’) salta mezza difesa labronica, Bagheria respinge come può e Castiglia, a rimorchio, firma il 2-0. Nel recupero del primo tempo il Livorno resta addirittura in nove: Lucarelli scalcia Lazzarini e rimedia il rosso diretto.

Nella ripresa l’Arezzo dilaga grazie alla doppietta di Cantisani che realizza prima (17’) il tris su assist di Gucci e nel finale (36’) firma il poker con un tocco sotto misura. Nel mezzo la traversa di Castiglia.