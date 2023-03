Rufini lancia il Foiano su rigore È la quarta vittoria di fila in casa

FOIANO

1

LASTRIGIANA

0

FOIANO: Goretti, Nocentini, Tenti, Manchia (58’ De Sanctis), Boninsegni, Alabastri, Cacioppini, Verdelli (65’ Pagliaro), Acatullo (58’ Sinani; 65’ Costantini), Minocci (91’ Mostacci), Rufini. Allenatore: Zacchei.

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini (72’ Pierattini), Corradi, Crini, Calonaci, Biondi, Terzani (56’ Bourezza), Ammannavi, Bianchi, Ciotola (65’ Valori), Corsi. Allenatore: Bartalucci.

Arbitro: Ferrara di Piombino

Rete: pt 25’ Rufini (rig.)

FOIANO – Il quarto successo consecutivo tra le mura amiche del Foiano arriva nel recupero con la Lastrigiana e sono tre punti importanti come una boccata di ossigeno per la squadra di Filippo Zacchei. Gli amaranto si presentano sul rettangolo verde con un atteggiamento per lo più difensivo contro una Lastrigiana che tiene alto il proprio baricentro. Al 25’ l’episodio che sblocca l’incontro. Rufini viene atterrato in area dall’estremo difensore Fedele e l’arbitro indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Rufini che porta in vantaggio i suoi. La partita torna quindi nei suoi binari originali, il Foiano vuole ottenere il massimo senza rischiare nulla, la Lastrigiana non riesce a sfondare e pareggiare. Alla fine dei 90’ ecco la vittoria dei padroni di casa che salgono a quota 31 punti tornando a più quattro dal terzultimo posto. E domenica allo stadio dei Pini c’è il derby con la Sinalunghese.