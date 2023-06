Rosseti sposa la Sangio "Resto a vita"

Niccolò Rosseti si è legato a vita alla Sangiovannese. Il centrale difensivo, giunto nel 2019 dal San Donato Tavarnelle, ha rinnovato fino al 2026 e concludere la sua carriera di calciatore in azzurro. Una scelta ben ponderata, voluta da entrambe le parti e sottoscritta con estremo piacere dopo due partenze non facili come quelle di Bellini e Cipriani, che hanno tolto al tecnico Bencivenni due degli elementi più positivi del torneo da poco alle spalle.

"Sono molto felice - afferma Rosseti, 33 anni - di questo accordo che mi permetterà praticamente di chiudere qui la mia carriera. A onor del vero ho un altro obiettivo, quello di arrivare al centenario nel 2027. Cosa mi ha spinto ad accettare un contratto così lungo? Se in un posto ti senti bene, hai la stima di tutti e sei apprezzato anche al di fuori del contesto sportivo non vedo perché avrei dovuto prendere altre strade. Bencivenni ha un entusiasmo davvero contagioso".

In tema di partenze la società ha comunicato al centrocampista Alessandro Poli la volontà di non rinnovare il contratto.

Massimo Bagiardi