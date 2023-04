Rosadini: "Troppi errori, è colpa mia" Il Montevarchi oggi chiude a Rimini

di Giustino Bonci

La musica della Lega Pro è finita per il Montevarchi che deve soltanto onorare, pur da retrocessa, l’ultimo impegno di una stagione amara: la trasferta di oggi allo stadio Neri di Rimini. Sarà per molti calciatori rossoblù, a cominciare dai numerosi prestiti dalle Primavera di A e B, il canto del cigno della parentesi valdarnese, mentre per alcuni, nonostante la caduta in Interregionale azzeri i legami contrattuali, probabilmente l’avventura continuerà anche in estate. Sarebbe un doppio choc, del resto, perdere dei punti fermi in grado di formare lo zoccolo duro dell’organico chiamato a confermare e, se possibile migliorare, i risultati lusinghieri ottenuti dal ritorno nella quarta serie nazionale nel 2017, un nono posto e due quinte piazze, preludio alla straordinaria cavalcata del 2020-2021 e a un’annata di livello in un torneo prestigioso. In Romagna, dove i padroni di casa hanno praticamente in pugno un posto nei play-off, è plausibile che Andrea Coppi dia maggiore spazio soprattutto a chi si è arresto solo in extremis all’evidenza di un epilogo in realtà immaginato da molti fin dai mesi scorsi. Alla vigilia dell’atto finale del calendario ha parlato ai microfoni di Teletruria – e l’intervista è stata rilanciata anche dalla società aquilotta sulla chat si servizio – Giorgio Rosadini, il referente dell’area tecnica che ha contribuito in maniera decisiva alla costruzione del gruppo caduto in Interregionale con la sconfitta subita dall’Alessandria otto giorni fa.

Il direttore, finito nel mirino delle critiche della tifoseria, si è comunque assunto, come fece a caldo il presidente Angelo Livi "tutte le responsabilità dell’obiettivo mancato". Ed ha aggiunto: "Credo onestamente che abbiamo commesso degli errori, possibili in un progetto come il nostro. C’era la consapevolezza di dover affrontare anche una simile eventualità. Venivamo da un percorso importante e in questi 10 anni la dirigenza è riuscita a ottenere traguardi di prestigio, arrivando per meriti concreti in serie C grazie ad uno staff sempre più collaudato". In un iter di crescita, insomma, ci può stare una caduta, tenuto conto, oltretutto, della realtà della piazza e della caratura del campionato. Ora, dopo la delusione, si tratta di ripartire. Su quali basi? "Credo che l’Aquila – ha ripreso Rosadini – debba prendersi un momento di riflessione per analizzare a dovere l’annata e quanto è stato fatto. Non bisogna abbattersi ma guardare avanti cercando di restare uniti e di salvaguardare la società, l’elemento prioritario. Sarà necessario riprogrammare il futuro in base alle potenzialità a disposizione, con l’intento di far tesoro degli sbagli".

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini; Tonelli, Sandri, Delcarro; Biondi, Piscitella, Santini. A disposizione: Galeotti; Lazzarini, Tofanari, Allievi, Tanasa, Rossetti, Pasa, Gabbianelli, Rosso, Accursi, Vano. Allenatore: Gaburro.

(4-3-1-2): Giusti; Chiti, Tozzuolo, Gennari, Lischi; Boncompagni, Amatucci, Enyan; Giordani; Italeng, Kernezo. A disposizione: Rossi; Bertola, Biagi, Cerasani, Fiumanò, Mané, Rovaglia, Silvestro, Marcucci, Pietra, Perez. Allenatore: Coppi.

Arbitro: Angelillo di Nola (Pinna-FumaruloCostanza).