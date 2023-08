Rombano i motori sullo Spino: tutti i gioielli in gara nel campionato italiano

Pieve Santo Stefano ai nastri di partenza per "Lo Spino leggenda in salita". Sabato 23 e domenica 24 settembre lo Spino "torna in pista"

e si potranno ammirare le automobili che hanno fatto la storia non solo delle competizioni in salita, ma di tutte le gare automobilistiche. Sfileranno, infatti, davanti agli

occhi di un pubblico numeroso e attento delle vetture che avevano

nel loro Dna la competizione; si potranno ammirare auto di

numerose categorie: da quelle nate appositamente ed esclusivamente per le competizioni in pista o su strade chiuse al traffico a quelle prodotte per un uso prettamente stradale, che venivano poi sottoposte a una accurata elaborazione.

Faranno bella mostra di sé Abarth dalle 500 alle 2000 cc da pista, Giannini, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia e tante altre vetture da ammirare.

Ci si potrà emozionare al passaggio di vetture come la Lancia Stratos, regina incontrastata dei Rally, o la Tecno Formula 2, vettura con la quale, nel 1970, gareggiò anche

Clay Regazzoni.

Un mondo tutto da vedere

e le iscrizioni sono già aperte

e sul sito www.prospino.com

è possibile scaricare il modulo d’iscrizione e trovare regolamento

e tutte le informazioni relative all’evento e di questa parata rievocativa di cui si respira

già una certa atmosfera

risalendo alla edizione vinta da

"Riccardone", Carlo Benelli nel 1970.

F.P.