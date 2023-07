Roberto Paglicci conquista il bronzo agli Euro Masters Games di Karate

L’aretino Roberto Paglicci conquista il bronzo agli europei Master di karate. Lo ha fatto a Tampere, in Finlandia. Una sfida terminata con la soddisfazione del podio nei -75kg della categoria 50-55 anni di Kumite (combattimento). Forte di tre titoli italiani tra il 2017 e il 2021, Paglicci ha vissuto le emozioni nella nazionale agli European Masters Games. "È stata un’esperienza ricca di emozioni. Grazie allo staff tecnico dell’Arezzo Karate 1979, ad Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini per la preparazione. Ho ricevuto mezzi e consapevolezza per vivere la gioia della medaglia di bronzo".