Ritorna la '6 alle 6 colazione da Leone' per il Calcit di Arezzo

Lunedì 28 agosto torna la corsa non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone" con incasso a favore del Calcit. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia ritorna questa bella iniziativa: 6 km di percorso cittadino con ritrovo alle 5.45 al bar gelateria "Leone" in via Niccolò Aretino. Partenza alle ore 6 percorrendo via Spinello - via Guido Monaco - via Cavour - via Chiassaia - via San Domenico - via Ricasoli - Prato - via Bruno Buozzi - via dei Palagi - Piaggia San Martino - piazza Grande - via Seteria - Corso Italia - via Garibaldi - piazza Sant’Agostino - piazza San Giusto - via delle Gagliarde - via Guadagnoli - via Niccolò Aretino dove c’è l’arrivo e la colazione da Leone. Il Calcit ringrazia la Podistica Arezzo per il supporto organizzativo, con partner Forte dei Marmi

per le TShirt , LEONE Caffetteria Gelateria Golosità per la colazione !

Aperte le iscrizioni con T-shirt già disponibile presso Leone caffetteria 333-2546703

offerta minima euro 15.00 pro- Calcit Arezzo comprensiva di T-Shirt e colazione , a

sostegno del servizio di cure domiciliari Oncologiche – servizio Scudo.