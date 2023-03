Riscatto dell’Amen Sba con Fornara superstar

Vittoria importante per l’Amen Sba che recupera punti e morale. Dopo due sconfitte la squadra aretina interrompe con una grande prestazione la striscia di cinque vittorie del Lucca. Bella partita al palasport Estra grazie a due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Dopo un inizio di gara equilibrato l’Amen prova a spingere sull’acceleratore. Ma il Lucca non sta a guardare e la sfida si fa dura. La reazione dell’Amen non si fa attendere. Gli amaranto sono bravi a tenere la testa avanti ed all’intervallo il tabellone li vede in vantaggio. La Sba gestisce il vantaggio senza permettere agli avversari di ritornare sotto. Lucca si arrende solo nell’ultimo minuto e mezzo di gioco e l’Amen si porta a casa il successo per 98 a 86 con il trio Fornara, Toia e Veselinovic tutti sopra i 20 punti realizzati. Per l’Amen in campo Veselinovic 20, Fornara 28, Toia 22, Filippeschi ne, Rossi 8, Calzini, Furini ne, Terrosi, Castelli 3, Giommetti 6, Pelucchini 4, Provenzal 7. Domani il quintetto amaranto sarà di nuovo impegnato sul parquet della Synergy.