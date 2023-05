Ripartenza Montevarchi Stretta per il dirigente e il tecnico resta in pole

di Giustino Bonci

L’Aquila è in fermento e a un mese dall’amara sconfitta interna con l’Alessandria che ha sancito l’addio alla Lega Pro non sta certo con le mani in mano. Questione di giorni, intanto, ma è davvero dietro l’angolo l’ufficializzazione del nuovo direttore tecnico, che raccoglie il testimone da Giorgio Rosadini. Cammin facendo si irrobustisce la candidatura di Nicola Del Grosso, già general manager e scopritore di talenti in società del Granducato come Rondinella, Fiesolecaldine, Rignanese, Scandicci, Grassina, Sangiovannese, Terranuova Traiana e, attualmente, Aglianese. In carriera ha colto successi significativi valorizzando calciatori e allenatori di tutto rispetto (uno di questi l’ex capitano aquilotto Riccardo Rocchini ora nello staff di Simone Inzaghi all’Inter).

Del Grosso è in cima ad una lista di papabili e il suo approdo al Montevarchi darebbe continuità al progetto di promozione dei talenti locali. Dalla nomina del referente dell’area tecnica dipenderà la scelta del mister e in questo caso sono innumerevoli i nocchieri accostati ai colori rossoblù. Perde consistenza l’ipotesi Marco Masi, dato per quasi ufficiale al Follonica Gavorrano, team che dopo due stagioni lascerà Marco Bonura, un profilo spendibile per età, 43 anni, e visione di calcio anche per gli aquilotti. Subito dopo la caduta in D si era parlato anche di Stefano Calderini, altro ex, ma è sotto contratto fino al 2024 con il Poggibonsi.