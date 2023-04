Riecco l’Ostia ma l’Arezzo è cambiato Pattarello-Gaddini, dilemma in attacco

di Andrea Lorentini

Esattamente un girone fa, sul sintetico di Aranova, l’Arezzo rimediò dall’Ostia Mare una delle sconfitte più cocenti della sua stagione al termine della quale il presidente Manzo, scese negli spogliatoi, e spedì la squadra in ritiro. Non una decisione punitiva, ma costruttiva per capire cosa non avesse funzionato. Era il periodo nel quale l’Arezzo faceva fatica a trovare continuità di gioco e risultati e inseguiva con un pò di affanno la Pianese.

Un girone dopo, il mondo amaranto si è capovolto. Le nubi di quel pomeriggio di fine novembre hanno lasciato spazio al sereno e ad un’atmosfera elettrica intorno alla squadra ormai sempre più vicina al traguardo del ritorno tra i professionisti. La gara di domani contro i laziali può rappresentare un altro passo verso la matematica promozione in serie C da suggellare, come molti sperano, già il 16 aprile contro la Pianese.

Nonostante il giorno infrasettimanale e l’orario pomeridiano, c’è da aspettarsi, tra 24 ore, un comunale bello gremito per spingere la squadra di Indiani verso la nona vittoria consecutiva. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17 (posticipato rispetto alle 15, su richiesta della società, per favorire un maggior afflusso di tifosi) e l’Arezzo raccomanda di acquistare in prevendita il tagliando di ingresso, al fine di evitare code al botteghino e ai cancelli di entrata, senza contare che l’acquisto in prevendita, anche online su Ticketone, comporta un importo inferiore rispetto all’acquisto presso la biglietteria di viale Gramsci il giorno della partita.

Per la partita contro l’Ostia Mare sono state previste due aperture straordinarie per la prevendita. Lo store sarà a disposizione anche domani, giorno della gara, dalle 9 alle 14, mentre la Tabaccheria del Bagnoro sarà aperta nella giornata odierna.

Fino adesso il record di presenze al comunale si è registrato in occasione del derby contro il Livorno quando gli spettatori furono 4.500 circa. Una cifra destinata ad essere superata da qui a fine stagione. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Indiani deciderà dopo la rifinitura di questo pomeriggio. Sicuri assenti gli squalificati Risaliti e Damiani, mentre torna a disposizione capitan Settembrini che ha scontato il suo turno di stop contro il Grosseto. Senza Risaliti, probabile che Lazzarini venga riproposto al centro del reparto arretrato al fianco di Polvani con il rilancio a destra di uno tra Pericolini e Poggesi. Se toccasse al primo, per il gioco della quota 2004, Cantisani potrebbe partire dalla panchina con la conseguenza di una variazione nel tridente offensivo dove Gucci è l’unico certo della titolarità. Davanti Pattarello si candida per una maglia da titolare dopo lo spezzone convincente di Poggibonsi. Pure Gaddini scalpita dopo le ultime panchine. In mediana Damiani sarà sostituito da Bianchi con Settembrini che dovrebbe riprende il suo posto da interno insieme a Castiglia. L’allenamento di ieri si è svolto sul Lebole perché sul comunale è intervenuta la ditta Galardini per sistemare il manto erboso.