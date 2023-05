Ribaltone Sansovino Malvisi paga per tutti

La stagione della Sansovino è terminata da pochi giorni e la società dopo aver chiuso con un quarto posto la corsa playoff, che ha visto complicarsi e non poco la corsa verso l’Eccellenza anche se c’è ancora un piccolo spiraglio. Ad ogni modo il club di Monte San Savino sembra intenzionato a voltare pagina cambiando alcuni tasselli. Un esempio lo è notizia del cambio dell’uomo mercato. Poche ore fa infatti la Sansovino ha comunicato la partenza, o per meglio dire l’interruzione del rapporto con Fabio Malvisi, arrivato la scorsa estate in arancioblù.

"Colonna dirigenziale in questa lunga e complessa stagione - si legge nella nota della società - lo ringraziamo di cuore del lavoro svolto e auguriamo a Fabio le migliori soddisfazioni umane, lavorative e sportive". Da capire adesso chi andrà a ricoprire quel ruolo. E proprio restando in tema di direttori sportivi il Subbiano è sempre più lontano da Marco Lucherini che vanta diversi estimatori, anche in Valdichiana restando in categoria. A Subbiano tra l’altro si parla anche del possibile approdo in gialloblù, qualora non dovesse restare Andrea Benedetti, di Guidotti in panchina. Il tecnico che ha portato il Torrita in Promozione potrebbe infatti lasciare i senesi e l’approdo a Subbiano di Guidotti non è affatto fantamercato.

Intanto il Rassina, retrocesso da poche settimane in Seconda categoria ufficializza il nuovo allenatore. Si tratta di Carlo Squillantini, in passato al Soci, al Santa Firmina e nelle ultime due stagioni allo Stia con il quale ha sfiorato il salto nella categoria superiore. Squillantini tra l’altro si era congedato dallo Stia al termine della gara playoff persa contro il Cavriglia che aveva eliminato i viola. Adesso la nuova avventura a Rassina per provare a riportare in alto la formazione biancoverde dopo una stagione avara di soddisfazioni.