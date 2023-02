Ribaltone Arezzo: vince e torna davanti a tutti

SERAVEZZA

1

AREZZO

2

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Cavalli (34’ st Manfredi), Maccabruni, Mannucci (22’ st Podestà), Ivani; Granaiola, Bedini (43’ st Monacizzo); Masini (22’ st Maffei), Putzolu, Camarlinghi (27’ st Solabarrieta); Benedetti. A disp: Myrtaj, Vignozzi, Gabrielli, Bresciani. All. Amoroso.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Pericolini (14’ st Cantisani), Risaliti, Polvani, Zona; Foglia, Bianchi (19’ st Damiani), Castiglia; Bramante (14’ st Lazzarini), Gucci (36’ st Poggesi), Gaddini (31’ st Persichini). A disp: Viti, Settembrini, Pattarello, Arduini. All. Indiani.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Boato-Roncari).

Reti: pt 34’ Bedini, 45’ Bramante; st 18’ Gaddini.

Note: pettatori: 550 circa. ammoniti Maccabruni; Mannucci, Gaddini, Gucci, Granaiola, Damiani, Trombini.

POZZI DI SERAVEZZA – Un Arezzo pratico, concreto e capace di soffrire batte in rimonta il Seravezza e sorpassa la Pianese, sconfitta a Terranuova, in testa alla classifica. E così gli amaranto ritrovano il primato solitario nel girone E. Un successo maturato in rimonta con gli squilli di Bramante e Gaddini che ribaltano l’eurogol di Bedini. Sempre più decisivo l’esterno classe 2002, alla quinta rete nelle ultime cinque partite. Nell’Arezzo Indiani, che deve rinunciare a Convitto per un risentimento muscolare, rilancia Zona sulla corsia di sinistra difensiva e conferma Foglia in mediana. Partono dalla panchina sia Lazzarini che Settembrini. Il Serravezza mette subito la gara su ritmi alti cercando di offrire i giusti rifornimenti al capocannoniere Benedetti. Come contro il Flaminia, gli amaranto mostrano più la sciabola che il fioretto badando più a tenere il campo che a costruire anche perché la squadra di Amoroso è molto aggressiva e soffoca la manovra amaranto che stenta a decollare.

Nonostante le difficoltà, è Lagomarsini, intorno alla mezz’ora, a salvare i suoi sul colpo di Castiglia indirizzato all’incrocio dei pali. Scampato il pericolo, il Seravezza passa (34’): respinta corta della difesa amaranto. Bedini, appostato ai venti metri, si coordina e trova l’incrocio dei pali con un destro di controbalzo che non dà scampo a Trombini. Appena prima dell’intervallo (45’) l’Arezzo trova il pari: Bramante indovina l’angolino giusto con un sinistro chirurgico a mezza altezza e rimette la partita in equilibrio, L’esterno aveva segnato anche all’andata. Nella ripresa ci si aspetta un Arezzo diverso ed invece il secondo tempo si apre con la sbandata della difesa amaranto, graziata da Camarlinghi a tu per tu con Trombini. Viene annullato un gol a Benedetti (15’) e tre minuti più tardi (18’) l’episodio che decide la gara: Lazzarini, da poco entrato, avvia l’azione, Foglia rifinisce per Gaddini che di piatto in corsa fulmina Lagomarsini.

Nel finale l’Arezzo potrebbe calare il tris, ma Persichini fallisce clamorosamente davanti al portiere. Un errore che, però, non influisce sul risultato e sul sorpasso alla Pianese. Domenica al Comunale arriva un’altra Lucchese: il Ghivizzano Borgo a Mozzano.

Andrea Lorentini