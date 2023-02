Resti: "Pianese ti batto"

Donello Resti non poteva che ricevere regalo più gradito in occasione del suo compleanno. La vittoria del Terranuova Traiana contro l’Ostiamare, la prima esterna della stagione, è giunta proprio il giorno prima che il direttore sportivo spegnesse le candeline.

"Il risultato di domenica a Ostia - ha spiegato - è arrivato a conferma dell’ottima prestazione con l’Arezzo. Credo che ci siano a questo punto tutte le condizioni per un cambio di passo, da ora fino al termine del campionato. Fino a questo momento infatti il clima non era certo dei migliori, come il morale, praticamente a terra. Da un punto di vista psicologico, le ultime due gare ci hanno sollevato e ci hanno permesso di allentare la tensione".

Nel frattempo prosegue la preparazione della squadra in vista dell’appuntamento di domenica, quando la Pianese di Vitaliano Bonuccelli entrerà al Matteini da prima della classe. "Quanto abbiamo raccolto nelle ultime giornate - ha continuato il dirigente biancorosso - è linfa vitale per noi, in grado di darci quella spinta positiva per proseguire nel girone di ritorno. Adesso andremo ad affrontare a testa alta un’altra capolista. A questo punto, tutto è possibile".

Francesco Tozzi