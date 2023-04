Razzolini super Le amaranto sbancano Sassari

Balzo in avanti fondamentale per l’Arezzo calcio femminile nel campionato di serie B. La vittoria di domenica contro la Torres a Sassari ha infatti permesso di allungare a +6 proprio nei confronti della compagine sarda, attualmente riferimento per la zona retrocessione in quanto terzultima. Le amaranto hanno archiviato la pratica nei primi venti minuti, trovando in rapida successione le reti di Pirriatore e di Razzolini (doppietta).

Nella ripresa è ordinaria amministrazione per la formazione di Testini, che nel finale subisce il gol della bandiera delle padrone di casa.

Oltre alla soddisfazione per tre punti d’oro, è stata una giornata speciale per la difensora amaranto Francesca Soro: per lei si trattava di un ritorno a casa, essendo nata a Sennori, proprio in provincia di Sassari. Ora, vietato abbassare la guardia perché domenica prossima al Comunale arriva il Trento per un altro scontro diretto.