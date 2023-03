Rampichiana, il bis di Chiarini Trionfa anche la lituana Sosna

Non tradisce le attese l’edizione 2023 della Rampichiana che regala spettacolo di pubblico e un alto livello tecnico. In campo maschile si impone Riccardo Chiarini (Cicli Taddei) che bissa così il successo dello scorso anno e si conferma campione della gran fondo aretina. Chiarini ha battuto in volata Andrea Siffredi (Scott Racing Team). Completa il podio un dei favoriti della vigilia, l’ex professionista, Diego Rosa (Cicli Taddei).

In campo femminile dominio della lituana Katazina Sosna. La biker della Torpando Factory Team, tra le più forti a livello europeo, ha preceduto con ampio margine la campionessa italiana di ciclocross Sara Mazzorana (Trek Biking Team). Terza la vincitrice del 2022 Silvia Scipioni (Cicli Taddei) che non ha ripetuto l’exploit di un anno fa, ma è riuscita comunque a salire sul podio. Gli agonisti si sono dati battagli lungo i 43 chilometri del tracciato che prevedeva 1.500 metri di dislivello compresa l’ascesa all’Alpe di Poti dopo la partenza da via Ricasoli. Un percorso più breve, 20 chilometri per 1.000 metri di dislivello, quello riservato agli amatori. La Rampichiana, valida come prima prova della Coppa Toscana di MTb, è inserita nei circuiti nazionali Supersix Race e Deltos Cup e per questo ha richiamato atleti da ogni regione d’Italia per un totale di circa 900 iscritti. Soddisfatti gli organizzatori dell’Asd Il Cavallino con in testa il presidente Giuseppe Peruzzi.