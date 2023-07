Rally: sfida tra la folla al fotofinish Trionfo francese, aretino tra i primi

di Andrea Lorentini

È andata al francese Stephane Lefebvre la 43^ edizione del Rally Internazionale Casentino. La gara, organizzata da Scuderia Etruria Sport, ha coinvolto gli interpreti di International Rally Cup e della Mitropa Rally Cup, chiamati ad esprimere le proprie performance sulle strade della provincia, teatro di un confronto che si è sviluppato venerdì, con i due passaggi cronometrati sulla prova speciale "Rosina", ed al sabato, con i restanti tratti in programma, per un totale di 105 chilometri.

Una performance aggressiva, quella di Lefebvre (in gara sopra e a destra nelle foto) , al volante della Citroën C3 Rally2 messa a sua disposizione dal team elvetico D-Max Racing. A contendere il primato al vincitore del campionato rally belga è stato, in modo convincente, lo sloveno Bostjan Avbelj. Al volante della Skoda Fabia Rally2 del team MS Munaretto aveva archiviato il primo giorno di gara con un solo secondo di ritardo dal leader. Un confronto acceso, rivolto al podio assoluto, con il veneto Nicola Sartor – anch’egli su Skoda Fabia – in terza posizione, a meno di un secondo dallo sloveno Avbelj.

L’avvio del sabato aveva rilanciato le ambizioni del bellunese, salito in seconda posizione alle spalle di Lefebvre per poi cedere il posto al campione in carica di IRC, Bostjan Avbelj, a sua volta rallentato da una foratura lenta accusata nella fase centrale di gara, sui ventidue chilometri della "Crocina". Equilibri mutati nel prosieguo di gara da una vivace alternanza per la corsa alla terza piazza, contesto che ha coinvolto anche il trevigiano Marco Signor, su Skoda Fabia.

La resa dei conti, quella proposta dagli ultimi ventinove chilometri della prova speciale "Talla", ha confermato protagonista Stephane Lefebvre ed il copilota Andy Malfoy. In seconda posizione, primo tra i competitor di International Rally Cup, si sono elevati Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, seguiti – sul terzo gradino del podio – da Nicola Sartor e Paolo Rocca. Da segnalare l’ottimo ottavo posto del casentinese Roberto Cresci. Il pilota aretino ha mandato in archivio l’appuntamento "di casa" conquistando punti importanti in ottica campionato.

Tra gli esemplari a due ruote motrici, a prevalere è stata la Renault Clio S1600 del francese Cyril Audirac, assistito dalla copilota Vilma Grosso. Esaltanti, le linee espresse dalla Mitropa Rally Cup, contesto che ha premiato la prestazione dell’ungherese Andràs Hadik. Nel Rally Internazionale Casentino Storico a vincere è stata, invece, la Ford Escort RS di 3° Raggruppamento degli austriaci Gerhard Openauer e Gunther Baumgartner.