Questo attacco è da prime posizioni. Il reparto di Indiani al top nel girone

di Luca Amorosi

AREZZO

Una vittoria netta, all’inglese, quella ottenuta nel derby che i tifosi amaranto si augurano possa rappresentare per certi versi la svolta nella stagione del ritorno in Lega Pro. Per la seconda volta in stagione l’Arezzo non ha incassato gol - l’altro precedente si era verificato con il Gubbio (altro club umbro) - e anche questa volta sono arrivati tre punti. Ma c’è di più. Gli amaranto hanno ritrovato la via del gol su palla inattiva con la prima rete stagionale di Risaliti, e hanno chiuso i giochi con l’ottavo sigillo di Gucci in una prima parte di stagione decisamente su ottimi livelli. La punta fiorentina, infatti, è a un solo gol di distanza dal suo record stagionale in C, ovvero nove reti ai tempi della Pro Patria (2018/19). Il rendimento ben sopra le righe di Gucci ha tolto diverse castagne dal fuoco, se si considera che il classe 1990 sembrava destinato, dopo l’arrivo di Kozak, al ruolo di comprimario. Invece l’ex Lazio, per condizione atletica e non solo è finito ai margini, e Gucci si è preso la squadra sulle spalle, contribuendo anche a una statistica che offre spunti su cui riflettere.

L’Arezzo ha il terzo miglior tridente del girone per numero di gol segnati con 16 gol sui 23 totali di squadra. Oltre agli otto di Gucci, infatti, si aggiungono i cinque di Guccione e i tre di Pattarello. Meglio del Cavallino hanno fatto solo i reparti offensivi di Torres (20 gol di cui 8 di Fischnaller, 8 di Ruocco e 4 di Scotto) e Cesena (19 gol di cui 10 di Shpendi, 6 di Corazza e 3 di Kargbo). Al pari degli amaranto c’è il Pescara, il cui tridente ha realizzato anch’esso 16 reti con Cuppone (6), Tunjov (6) e l’ex amaranto Merola (4). Interessante notare come l’Arezzo, in questo dato, se la giochi con le prime tre della classe. Ma non solo. L’Arezzo è il terzo reparto offensivo del girone anche se si considerano le migliori coppie d’attacco. Anche stavolta davanti ci sono il Cesena con Shpendi e Corazza e la Torres con Ruocco e Fischnaller. In questo caso si tiene conto di Gucci e Guccione da seconda punta nel 4-2-3-1 proposto più volte da Indiani. Proprio l’ex Mantova è uno dei fattori più determinanti degli ultimi tempi: partito in ballottaggio con Pattarello per il ruolo di esterno destro e con alcune prestazioni sottotono che lo avevano relegato ai margini, è cresciuto alla distanza diventando un riferimento in chiave offensiva. Indiani gli ha disegnato un ruolo con maggiore libertà di svariare su tutto il fronte d’attacco, partendo spesso da posizione centrale, quella che predilige. Così sono arrivati gol (su tutti la tripletta decisiva di Fermo) e assist, mostrando una grande intesa con l’altro mancino Pattarello.

Il problema finora non è stato certo l’attacco semmai una fase difensiva troppo permeabile. Il rientro tra i titolari di Chiosa può segnare un nuovo inizio anche in questo senso: con la sua esperienza a guidare la linea con Risaliti. Il resto potrebbe arrivare dal mercato. Davanti numeri alla mano è chiaro che Kozak ormai finito in tribuna è sempre più lontano dal campo e la sua partenza è quasi scontata per far posto magari ad un elemento in grado di alternarsi al centravanti titolare Gucci. In mediana da capire chi può partire e se ci saranno movimenti, mentre la difesa sembra essere la zona che necessita di maggiori azioni. L’Arezzo a gennaio conta di ritrovare Polvani, tra febbraio e marzo Coccia. Zona (una sola presenza) e Poggesi (6 presenze) potrebbero cambiare aria, Lazzarini ha una duttilità che potrebbe agevolarne la permanenza. Al centro però serve esperienza e se Masetti ha iniziato bene trovando poi difficoltà viene da pensare ad un innesto di categoria per i dettami di Indiani.